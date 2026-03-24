SiMが新曲「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」を4月1日にデジタルリリースすることが発表された。約1年2ヶ月ぶりとなるこの新曲は、バンド初の試みとして米国人プロデューサーを迎えて制作され、SiM元来の破茶滅茶っぷりにさらに輪をかけた世界照準のメタルコアナンバー。「デッデデデッデ！(Dead×5)」という強烈なフレーズが印象的だ。主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞開催直前の新曲リリースとなる。【SiM新曲「FiVE TiMES