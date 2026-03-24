今年の京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ参戦することが決定した。２４日、上原佑調教師が明かした。同馬は既に美浦トレセンに戻り調整中。次走については、皐月賞を本線としながらも流動的だった。