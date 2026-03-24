◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発し、計２回で６６球を投げて無安打だったが、８四死球、５失点の大乱調で降板し、オープン戦４登板の防御率１５・５８で開幕に不安を残した。６６球でストライクは３２球のみのストライク率は４８・５％だ