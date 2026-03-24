AKASAKIの新曲「シャケナベイベー」が、TVアニメ『マリッジトキシン』のエンディング主題歌に決定した。本日公開されたアニメ第二弾PVで楽曲の一部が初披露されている。TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社「少年ジャンプ＋」にて連載中の静脈・依田瑞稀による人気コミックのTVアニメ化作品。数百年にわたり殺しの技術を受け継ぐ「毒使い」の青年・下呂ヒカルが、凄腕の結婚詐欺師・城崎メイをアドバイザーに迎え、人生初の”