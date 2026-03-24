お笑いコンビ「かまいたち」が２４日、都内で「進研ゼミ小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇した。過去に同サービスで勉強していたという山内健司は「中学の時、周りがめっちゃやってて。進研ゼミを始めてから部活も恋愛もうまくいくみたいな漫画が読みたくて、やらせてもらってました」と明かした。山内には７歳と４歳の子どもがいるが、「僕は結構（勉強を）やってきたタイプなんで、嫁に『自発的なものに