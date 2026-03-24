F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。F1公式Xは昨年世界の心を掴んだ子どもたちのコスプレに再脚光。「めちゃくちゃ可愛い」「スズカは決してガッカリさせない」と反響を呼んでいる。壇上のシャルル・ルクレール（フェラーリ）が笑顔で手を振った。その先にいたのは3人の子どもたち。レーシングスーツに身を包み、ヘルメットを被った“完全コスプレ”姿で