オランダ1部PSVが発表オランダ1部エールディビジで3連覇に向けて突き進むPSVが本拠地フィリップス・スタディオンの拡張計画を発表した。この本拠地スタジアムは110年の歴史を持つ。クラブは公式サイトを通じて「今回の拡張計画は、地域の規模拡大に対応し、新世代のサポーターにとってスタジアムをより身近なものにすること」を目的としていると説明した。現在の収容人数は3万6500人。今回の拡張計画によれば、最終的な収容