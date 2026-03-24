ヒップホップミュージシャンのカーディ・Ｂが、自身のヘアケアブランド「Grow―Good Beauty」を立ち上げる。長年のダメージを経て髪の状態を回復させてきた経験をもとに、その道のりをファンと共有したいという思いから誕生した。 【写真】妥協なし5歳の誕生日にエルメスのバーキン娘を抱く人気女性歌手 米WWDの取材でカーディは、開発の背景を率直に語っている。「Grow―Good