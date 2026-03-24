記事ポイント「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が2026年3月17日にリニューアルオープンメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World」の2空間を展開新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」を世界に先駆けて先行販売阪急うめだ本店5階の「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が、2026年3月17日にリニューアルオープンしました。最新デザインのメインサロンに加え、ブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ