記事ポイント創業130年の日本精麦が手がける穀物ブランド「+mugi」のカップ麺がリニューアルハトムギ麺3種・オオムギ麺2種が新パッケージで2026年4月1日に発売ノンフライ製法で通常のカップ麺の約半分のカロリーを実現日本精麦の自社ブランド「+mugi（プラスムギ）」から、「ハトムギ麺」と「オオムギ麺」がリニューアル発売されます。新パッケージでは「究極の美容麺」「究極の腸活麺」という明確なコンセプトを打ち出し、湘南の