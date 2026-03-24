記事ポイント日本公演40周年を記念した「ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」が2026年7月から9月まで全国10都市で開催チケットは楽天チケットにて先行販売中。プレミアム席13,500円（税込）ほか15年ぶりのスティッチ復活や、ミッキーによるDJ演出など40周年ならではの特別な内容氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」が、2026年に日本公演40周年を迎えます。40周年記念公演として、全国10都市をめぐる