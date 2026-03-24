記事ポイントビームス クリエイティブと連携した岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズが販売中アクリルキーホルダー、ステッカー、マスキングテープの3種をラインナップ売上の一部は岩手銀行赤レンガ館の維持・修繕に活用されるmanordaいわてが、ビームス クリエイティブと連携して制作した岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズを販売しています。盛岡を訪れた思い出を日常に持ち帰れるアイテムとして、赤レンガ館の意匠を活かしたデ