記事ポイント1食で1日分の食物繊維の約半分にあたる12.5gがとれる冷凍スープ国産ごぼうを使用し、焙煎ごぼう茶を活かした全5種のラインナップMakuakeにてお試し5袋セット1,980円（税込・送料込）から購入可能ごぼう茶でおなじみのあじかんから、具沢山の冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」が登場しました。Makuakeにて2026年3月13日より先行販売を開始しています。あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」 商品名