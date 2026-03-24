記事ポイントコートーコーポレーションがメキシコの老舗蒸留所によるブラックテキーラ「アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)」の取り扱いを開始チャーリングしたホワイトオーク樽を使った「二段階熟成」で生まれる漆黒の色合いと力強い風味が特徴ブルー・アガベ100％使用で、キャラメルやバニラ、ハチミツの甘いニュアンスが楽しめるレポサドテキーラコートーコーポレーションが、メキシコ・ハリスコ州の名門蒸留所が