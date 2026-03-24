関係者によりますと、天皇皇后両陛下と愛子さまは25日から予定されていた東日本大震災から15年の節目にあたっての岩手県・宮城県訪問をとりやめられることになりました。また、宮城県によりますと、天皇皇后両陛下は、体調がすぐれず予定を中止することになったということです。24日の正午すぎ、宮内庁から宮城県の村井知事に連絡があったということです。天皇陛下は、19日に風邪の症状があるため大事をとって20日に行われる宮中祭