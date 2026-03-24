上海列車事故の慰霊式で手を合わせる遺族＝24日午前、高知市高知市の私立高知学芸高の生徒ら28人が修学旅行中の中国・上海で死亡した列車事故から38年となった24日、同校で慰霊式が営まれ、遺族や教職員、在校生らが正門脇の慰霊碑「永遠の碑」の前で黙とうをささげた。橋本和紀校長は「亡くなられた28人の皆さまに深くおわび申し上げる。本校が続く限り慰霊を続けていく」とあいさつした。宮地俊子さん（77）は長女寿和さん＝