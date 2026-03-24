エンゼルス・菊池雄星投手の今シーズン初登板が、開幕2戦目となる27日（日本時間28日）の敵地でのアストロズ戦に決まった。カート・スズキ監督が23日（同24日）に明らかにした。菊池は今季がメジャー8年目。今月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンの一員として出場し、7日の韓国戦に先発した。オープン戦は19日のロイヤルズ戦で初登板し、4回2/3を2安打1失点だった。昨季は33試合に登板して7勝11