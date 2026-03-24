阪神の嶋村麟士朗捕手が２４日、ＳＧＬで行われている１軍の全体練習に合流した。２０日からのファーム・ソフトバンク戦に帯同していたが、この日、１軍主力とともに、ＳＧＬに姿を現した。２２日の試合後には、開幕１軍に向けて「やることをやるだけ。自分のやることやることを一個一個、丁寧にやっていくだけ」と話し、開幕１軍への思いを明かしていた。