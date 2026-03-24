テレビ朝日大下容子アナウンサーが24日、キャスターを務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ガソリン補助金の財源に疑問を述べた。番組では、新年度予算が年度内に成立しない場合に備え、政府が暫定予算を編成する方針であることを伝えた。中東情勢の悪化によるガソリン価格上昇を抑える補助金は25年度予算の予備費8000億円を活用するが、大下アナは「私が思ったのは、（26年度予算）122