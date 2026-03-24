元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が24日、フジテレビ系「サン!シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。3度目の幕内優勝をした関脇霧島がまわし姿のまま優勝パレードしたことについてコメントした。酒主義久アナが2015年から初土俵からの霧島を振り返り、23年3月場所で初優勝して、同5月場所で大関に昇進。同じ年の11月場所で2度目の優勝を飾って、翌24年に大関から陥落。昨年11月場所から