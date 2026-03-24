アーティストグループ・XGが、現地時間2026年8月8日（土）にアメリカ・ロサンゼルスのパサデナ・The Rose Bowlで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival（ヘッド・イン・ザ・クラウズ・ミュージック＆アーツ・フェスティバル）」に、セカンドヘッドライナーとして出演することが決定した。「HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival」は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベ