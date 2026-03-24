SNSを利用した投資詐欺により、現金およそ3048万円をだまし取ろうとしたとして、台湾出身の男ら２人が逮捕されました。 詐欺未遂の容疑で逮捕されたのは、愛知県名古屋市の電気設備工の男（22）と、台湾出身で溶接工の男（22）です。 警察によりますと、2人は氏名不詳者らと共謀の上、今月（3月）13日ごろから23日ごろまでの間、香川県仲多度郡の男性（54）に対して、SNSを使用して「資金は一時的に凍結されています」、「凍結を