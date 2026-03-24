シャオミ・ジャパンは、モバイルバッテリー「Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）」と「Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）」を発売した。公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。 Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable） Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）は、3400mAhのバッテリーセルを3基搭載し、約1万mAh相当（39.48Wh）の電