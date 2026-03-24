ANAグループのANA Xは24日、MVNO型携帯電話サービス「ANAモバイル」を開始した。NTTドコモおよびau回線に対応し、月額基本料金の20％がマイルとして還元される点が特徴。 料金プランは、音声＋SMS＋データ通信が1GB／750円～100GB／6900円、データ通信のみが1GB／650円～100GB／6800円のラインアップ。通話定額オプションとして、5分かけ放題が600円、10分かけ放題が850円、無制限か