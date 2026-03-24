ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督の去就が不透明となっているようだ。23日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ヒュルツェラー監督は2024年夏にロベルト・デ・ゼルビ氏の後任として就任し、プレミアリーグ史上最年少指揮官となった。初年度を16勝13分9敗の8位というまずまずの成績で終えると、今シーズンはここまで11勝10分10敗の10位につけており、欧州コンペティション出場圏内の5位リヴァプ