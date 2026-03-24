元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「娘たちへ」と題したメッセージと共に、家族で過ごす休日のプライベートショットを公開しました。【写真】田村淳、家族とのプライベートショット「ファッション、センス、パパ似」田村さんは、キャンドル作りを体験できる店を訪れた際の写真を8枚投稿。色とりどりの材料を使い、娘たちが自由に創作を楽しむ姿を見守る様子を披露しました。「