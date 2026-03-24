甲斐の開幕2軍スタートはソフトバンク時代以来、10年ぶりとなる（C）産経新聞社昨年巨人で開幕バッテリーを務めた戸郷翔征、甲斐拓也の2人がそろって開幕2軍スタートが決定的となり注目を集めている。戸郷はオープン戦3試合で防御率9.00、新フォームを模索しつつもなかなか光が見えてこない。【巨人】甲斐拓也10年ぶり開幕二軍スタートが決定『当然の結果…名前では生きていけない』戸郷翔征や石塚裕惺の二軍スタートについて