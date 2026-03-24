東海オンエアのてつやさんは3月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題となっています。【動画】東海オンエア・てつやのイメチェンした姿「なんか懐かしい！」の声もてつやさんは「1ヶ月ロングヘアーです」とつづり、1本の動画を投稿。エクステによりロングヘアになった姿で登場しています。1カ月間、このロングヘアで過ごさないといけなくなったてつやさんですが、その理由については動画をご確認く