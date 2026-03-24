「TOUR B X／XSマインドセット」ブリヂストンスポーツは、2月から発売しているツアーボール「TOUR B X／XS（ツアー ビー エックス エックスエス）」に、イメージ通りのショットへ導く3ステップのルーティンをサポートするマーク「マインドセット」を施したゴルフボール「TOUR B X／XS マインドセット」を4月10日に発売する。同商品の独自マークデザインは、同社ボール契約のジェイソン・デイ選手のメンタルコーチとともに開発した