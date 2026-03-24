「パーフェクトブライトニングキット」ファンケルは、4月20日から、「パーフェクトブライトニングキット」を、通信販売と直営店舗で数量限定発売する。春から夏にかけては、紫外線によるダメ―ジや外気温上昇に伴う皮膚温上昇の影響で皮脂の増加、またエアコンの冷風や乾燥なども加わり、肌にとっては過酷な季節となる。さらに近年は、平均気温の上昇による猛暑日続きで、冷感を求めるケアの需要が高まっている。そこで同キットは