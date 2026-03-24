お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が23日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。プロレス団体「スターダム」に所属する大人気女子プロレスラー上谷沙弥（29）を推していることを明かした。この日は、ゲストを深掘りする人気企画「〇〇を知ろう」で話題になったシーンを、MCの上田と相方の有田哲平が振り返っていった。有田が「こんな人を知りたいとかありますか？」と問うと、