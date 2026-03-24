米マサチューセッツ州沖で稼働するウィンドタービン＝2025年7月19日/Carolyn Kaster/AP（CNN）トランプ米政権は23日、フランスのエネルギー大手トタルエナジーズが大西洋岸にウィンドファーム（集合型風力発電所）を建設する計画を放棄する代わりに米国内での化石燃料計画を推進することへの対価として同社に約10億ドル（約1580億円）を支払うと発表した。現政権は洋上風力発電計画に対し、ことあるごとに障壁を設けてきた。洋上風