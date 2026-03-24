中東情勢が緊迫し、ペルシャ湾に取り残されている45隻の日本関係船舶について、金子国交相は「湾外に出る時期の見通しを予断を持って答えることは困難」と話しました。金子国交相は、24日朝の中東関係閣僚会議を受け、ペルシャ湾内の日本関係船舶の安全を確保することや、国内の石油備蓄を各地にスムーズに運べるよう関係部局に指示を出しました。ペルシャ湾内には日本関係の船舶45隻が取り残されていて、23日には、国内の海運会社