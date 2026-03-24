自転車は、移動手段として子どもから大人まで幅広く利用されています。シェアサイクルやデリバリーサービスの普及で、自転車の需要はさらに広がりを見せているようです。一方、その手軽さゆえに利用者の交通違反、歩行者や車との接触など、自転車関連の事故が絶えない問題もあります。 上記の背景から、令和8年4月1日から自動車と同様、自転車にも「交通反則通告制度（青切符）」を導入する内容が警察庁から発表