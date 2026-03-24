昨今のニュースで金価格の高騰が報じられていますが、今からでは買っても高値づかみにならないか不安に感じる人は多いかもしれません。結論から記すと、過去最高値圏にある現在から純金積立を始めても決して遅くはありません。 本記事では、純金積立の基本的な仕組みから、過去10年間の価格推移に基づく具体的なシミュレーション結果まで詳しく解説します。 純金積立とは 純金積立とは、毎月一定の金額