２０２４年パリ五輪柔道女子５７キロ級金メダルの出口クリスタ（３０＝カナダ）が２４日、妹でパリ五輪５２キロ級のケリー（２７＝カナダ）とともに引退を発表した。日本生命所属の出口はケリーと都内で会見に登壇。１７年に日本国籍から父の母国であるカナダ国籍に変更し、カナダ代表として２１年東京五輪を目指すも出場を逃す。失意に沈み、一時は引退を決意。そのつらさを会見では「どん底を経験した。これからまだ人生続く