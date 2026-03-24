橋本環奈主演のフジテレビ系ドラマ「ヤンドク！」は、２３日の最終回で主人公の脳神経外科医・湖音波（橋本）が恩師でありロールモデルの中田（向井理）への大手術に挑んだ。成功か失敗なのか、その評価は言葉で語られなかった。中田の異変に気づいた湖音波は、脳腫瘍の一種である髄膜腫を発症し、視野が狭まっていることを知らされる。命が救われても、視力を失えば医師を続けられない。そう訴えて手術を拒む中田を懸命に説得