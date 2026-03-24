ヤクルトは24日、廣澤優投手を支配下契約を結んだと発表した。背番号は『70』に変更。廣澤は球団公式ホームページを通じて、「今まで支えてくださった方々全員に感謝を申し上げます。引き続きチームの勝利に貢献できるように全力で頑張ります！応援のほどよろしくお願いいたします」とコメント。廣澤は24年育成ドラフト2位で入団し、2年目の今季はオープン戦で5試合に登板していた。