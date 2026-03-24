ＳＴＵ４８が２３日、最新シングル「好きすぎて泣く」のカップリング楽曲「檸檬とレモン」のミュージックビデオを公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開した。同曲を歌唱するのは、ライブ配信サービス・ＳＨＯＷＲＯＯＭで開催されたイベントのランキング上位メンバーによって選抜された６人によるユニット「ＳＴＵ４８ＳＨＯＷＲＯＯＭ選抜２０２６」。センターの福田朱里、そして兵頭葵、原田清花、宗雪里香、小松奈侑、石原