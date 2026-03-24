【モデルプレス＝2026/03/24】女優の瀬戸朝香が3月23日、自身のTikTokを更新。息子の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】イノッチの49歳妻「最初パパかと思った」“そっくり”話題の高2長男の姿◆瀬戸朝香、息子映り込み動画公開瀬戸は「突然入って来てバカにする息子 笑笑」と添え、動画を公開。音楽に合わせて踊る瀬戸の後ろに映り込み、手を口元に当てて笑ったり、瀬戸を指差したりする姿が収められている。◆瀬戸朝香