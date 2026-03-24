【モデルプレス＝2026/03/24】元NMB48の白間美瑠が3月22日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着ショットを公開した。【写真】28歳元NMB「ボディラインが綺麗すぎる」水着姿でサウナ満喫◆白間美瑠、セパレート水着でサウナ満喫YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「＆sauna サウナロケ第43回目」と記して神戸市のサウナでのショットを複数枚投稿し「景色も空気も最高で、緑に囲まれてすごくリセット出来ま