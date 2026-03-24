ボーイズグループ2PMのジュノと俳優チュ・ジフンが共演する新ドラマ『ヴァイキング』（原題）が、早くも話題になっている。去る3月23日、本サイト提携メディア『OSEN』の単独報道を通じて、ジュノが新ドラマ『ヴァイキング』に出演すると伝えられた。ジュノは最近オファーを受け、出演する方向で調整に入った。【写真】ジュノ、“素肌スーツ”の筋肉美に感服所属事務所O3 Collectiveもまた、「ジュノが『ヴァイキング』への出演を