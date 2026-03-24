三重県の最も南に位置する紀宝町で、早くも田植えです。 【写真を見る】早くも田植え始まる 三重･紀宝町の｢早場米｣ 刈り取りは7月下旬 “お盆前の新米”として人気 温暖な気候を利用 三重県･紀宝町の中西和益さんの水田では、温暖な気候を利用した｢早場米｣を栽培していて、毎年この時期に作業を始めています。 7月下旬に刈り取り予定 約1.5トン収穫見込み 早場米はお盆の前に新米として出荷されることから人気が高く、この田ん