元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が2026年3月23日にXを更新。与党が創設を目指している「国旗損壊罪」に罰則を課さない案が出ていることについて、「ファッション保守」と批判した。「保守のふりする格好つけ」自民党と日本維新の会との連立政権合意書に盛り込まれている「国旗損壊罪」の創設。自民党内でプロジェクトチームを立ち上げる方針が公表されていたが、与党内では罰則を科さない案が浮上していると「毎日新聞