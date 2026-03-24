ガールズグループSISTAR出身のソユが、ダイエット後に体質まで変わった経験を明かした。3月23日、YouTubeチャンネル「ソユギ」には「最近、よもぎ灸が流行ってるって？」というタイトルの動画が公開された。【写真】「こぼれ落ちそう！」減量成功のソユ、水着姿この日ソユは、ウェルネス体験のため初めてよもぎ灸を体験した。その効能を確認しながら、「私の体の状態は、手足が冷たい。それに膝、腰、肩もあまり良くない。美容やダ