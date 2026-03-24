論理的な思考を持つ理系男子には、特有の話し方があります。女性は彼らのどんなところに好感を持つのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「理系男子と話していて『いいな』と感じる瞬間」をご紹介します。【１】明らかに頑張って女子ウケしそうな話をしているとき「『ムリしちゃって…』ってかわいく思える」（２０代女性）など、苦手分野を克服しようと頑張る理系男子の姿に好感を持つ女