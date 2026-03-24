【ミハラ：ボンディングチェーン】 受注期間：3月24日～5月20日 12月 発売予定 価格：49,500円 フリーイングは、フィギュア「ミハラ：ボンディングチェーン」を12月に発売する。受注期間は5月20日まで。価格は49,500円。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、ラプチャー捕獲部隊“ワードレス”に所属するニケ