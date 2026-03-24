【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 摩耶 1944】 7月 発売予定 価格：3,740円 アオシマは、1/700スケールプラモデル「1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 摩耶 1944」を7月に発売する。価格は3,740円。 本製品は艤装パーツを新たに公称し、スライド機構を多数設けた金型を使用することで1/700スケールで緻密な造形を再現したプ