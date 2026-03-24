巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が２４日、支配下契約を結んだ。背番号は「６８」。この日１軍の全体練習が行われる東京ドームで会見に臨んだ。「自分は野球しかできない。独立に行った時から野球一本と決めてきたので、今めっちゃうれしいです」と喜んだ。２２日の楽天とのオープン戦後にロッカーで支配下昇格を伝えられたという。すぐに家族に電話し報告したが「自分が思ったのとは違う反応でした。騒いでくれるの