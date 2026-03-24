さぬき市役所／東かがわ市役所 東かがわ市とさぬき市は、性的少数者のカップルの子どもや親らを家族と認める「ファミリーシップ宣誓制度」を4月1日から導入すると発表しました。両市が約1年かけて協議していたもので、これで香川県内の8つの市すべてで導入されることになります。 ファミリーシップの対象者は、性的少数者のカップルの子や父母等の近親者（3親等内の親族）などです。 ファミリーシップ